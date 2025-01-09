الخميس 2025-01-09 03:13 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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شعار بورصة عمان
الخميس، 09-01-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.52 بالمئة إلى مستوى 2586 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.7 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.

 
gnews

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