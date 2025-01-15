بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.48 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2612نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت6.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.