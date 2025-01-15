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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.48 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2612نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت6.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

 

 
gnews

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