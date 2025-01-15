بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.
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