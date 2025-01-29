الأربعاء 2025-01-29 04:10 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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شعار بورصة عمان
الأربعاء، 29-01-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمئة، إلى مستوى 2614 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، بقيمة 4.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2135 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 32 شركة، واستقرت أسهم 41 شركة أخرى.

 
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