بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة 4.9 مليون دينار، نتيجة عقد 2110 صفقات.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 16 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 31 شركة، واستقرت أسهم 44 شركة أخرى.
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