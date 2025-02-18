بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.25 بالمئة إلى مستوى 2594 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة 4.9 مليون دينار، نتيجة عقد 2110 صفقات.