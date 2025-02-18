الثلاثاء 2025-02-18 04:16 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.25 بالمئة إلى مستوى 2594 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة 4.9 مليون دينار، نتيجة عقد 2110 صفقات.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 16 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 31 شركة، واستقرت أسهم 44 شركة أخرى.

 
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