بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1779 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 16 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 42 شركة أخرى.
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