بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.37 بالمئة إلى مستوى 2611 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1779 صفقة.