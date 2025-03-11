الثلاثاء 2025-03-11 04:08 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 11-03-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.19 بالمئة ليصل عند مستوى النقطة 2617 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو ثلاثة ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1729 صفقة.


 

 
 
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