بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.19 بالمئة ليصل عند مستوى النقطة 2617 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو ثلاثة ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1729 صفقة.