بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.74 بالمئة الى مستوى 2565 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2293 صفقة.