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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2506 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة 3.9 مليون دينار، نتيجة عقد 1591 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 22 شركة، واستقرت أسهم 28 شركة أخرى.

 
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