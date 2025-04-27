بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 22 شركة، واستقرت أسهم 28 شركة أخرى.
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