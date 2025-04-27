بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2506 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة 3.9 مليون دينار، نتيجة عقد 1591 صفقة.

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