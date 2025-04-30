الأربعاء 2025-04-30 03:27 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.36 بالمئة الى مستوى النقطة 2493.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 19 شركة أخرى.

 
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