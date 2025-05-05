بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.43 بالمئة الى مستوى النقطة 2510، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، بقيمة 10.8 مليون دينار، نتيجة عقد 3210 صفقة.

اضافة اعلان