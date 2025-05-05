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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 05-05-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.43 بالمئة الى مستوى النقطة 2510، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، بقيمة 10.8 مليون دينار، نتيجة عقد 3210 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 34 شركة، واستقرت أسهم 24 شركة اخرى.

 
gnews

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