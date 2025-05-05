بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 34 شركة، واستقرت أسهم 24 شركة اخرى.
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