الثلاثاء 2025-05-06 02:48 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ال
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.69 بالمئة الى مستوى 2527 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3009 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، واستقرت أسعار أسهم 22 شركة أخرى.

 

 

 
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