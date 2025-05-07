بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.15 بالمئة الى مستوى النقطة 2531.

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