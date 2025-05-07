الأربعاء 2025-05-07 02:25 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.15 بالمئة الى مستوى النقطة 2531.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.8 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2712 صفقة.

 
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