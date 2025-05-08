بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.51 بالمئة الى مستوى النقطة 2544 ، حيث بلغت الأسهم المتداولة 11 مليون سهم، بقيمة 14.7 مليون دينار، نتيجة عقد 3107 صفقات.

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