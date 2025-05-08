الخميس 2025-05-08 04:51 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ا
أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.51 بالمئة الى مستوى النقطة 2544 ، حيث بلغت الأسهم المتداولة 11 مليون سهم، بقيمة 14.7 مليون دينار، نتيجة عقد 3107 صفقات.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 36 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.

 
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