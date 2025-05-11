بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.08 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2546 نقطة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.3 ملايين سهم، بقيمة 10.2 ملايين دينار، من خلال عقد 2539 صفقة.

اضافة اعلان