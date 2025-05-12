الإثنين 2025-05-12 02:52 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.33 بالمئة الى مستوى النقطة 2554.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3090 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 17 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

88

المرأة والجمال كيف تحافظين على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي؟

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

قاقا

المرأة والجمال كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟

مديرية الأمن العام

أخبار محلية عاجل تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

نته

طب وصحة مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة



 
 



الأكثر مشاهدة