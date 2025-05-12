وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3090 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 17 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تنزف بشدة في الأردن.. انخفاض جديد خلال ساعات
-
بعد هبوط حاد في أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن
-
ارتفاع جديد في أسعار بعض السلع .. هل بدأ التضخم بالعودة ؟
-
هبوط حاد في أسعار المعدن الأصفر في الأردن
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
استيراد 480 ألف جهاز خلوي بقيمة 44 مليون دينار في الثلث الأول من العام
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أرقام جديدة: الصادرات الوطنية تتجاوز 1.3 مليار دينار