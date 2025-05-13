بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.40 بالمئة إلى مستوى النقطة 2564.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2746 صفقة.