الثلاثاء 2025-05-13 04:10 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.40 بالمئة إلى مستوى النقطة 2564.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2746 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 17 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

 
gnews

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