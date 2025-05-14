بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلفت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.6 بالمئة الى مستوى النقطة 2579.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3724 صفقة.