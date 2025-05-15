بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

01:25 م

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الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 1.54 بالمئة إلى مستوى النقطة 2619. اضافة اعلان





وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3878 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبيّن أن 25 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.

