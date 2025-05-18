الأحد 2025-05-18 03:50 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 18-05-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 1.17 بالمئة الى مستوى النقطة 2650، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليون دينار، نتيجة عقد 3774 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 41 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة اخرى.

 
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