بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 1.17 بالمئة الى مستوى النقطة 2650، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليون دينار، نتيجة عقد 3774 صفقة.

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