الخميس 2025-05-22 05:00 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الخميس، 22-05-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-    أغلفت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.73 بالمئة الى مستوى النقطة 2650.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 10.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3018 صفقة.

 
gnews

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