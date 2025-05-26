بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.76 بالمئة الى مستوى 2670 نقطة، بلغت الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة 9.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3457 صفقة.

اضافة اعلان