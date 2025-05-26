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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الإثنين، 26-05-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.76 بالمئة الى مستوى 2670 نقطة، بلغت الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة 9.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3457 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.

 
gnews

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