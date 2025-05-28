بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.01 بالمئة الى مستوى 2666 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2381 صفقة.