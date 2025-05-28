الأربعاء 2025-05-28 03:50 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.01 بالمئة الى مستوى 2666 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2381 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

 
gnews

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