بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع نسبته 0.74 بالمئة إلى مستوى النقطة 2679.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3069 صفقة.