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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الأحد، 01-06-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع نسبته 0.74 بالمئة إلى مستوى النقطة 2679.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3069 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.

 
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