بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3069 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات الزرقاء تتجاوز 42.5 مليون دينار في أيار
-
%9.3 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من 2025
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
للمقبلين على الزواج .. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي
-
بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس