بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.46 بالمئة الى مستوى 2684 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة 7.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2865 صفقة.

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