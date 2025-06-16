بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.65 بالمئة الى مستوى 2652 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 6.4 مليون دينار، نتيجة عقد 2320 صفقة.

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