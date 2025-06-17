بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى النقطة 2654، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 6 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2051 صفقة.

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