الثلاثاء 2025-06-17 02:43 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:20 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى النقطة 2654، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 6 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2051 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 22 شركة واستقرت أسهم 23 شركة أخرى.

 
gnews

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اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 



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