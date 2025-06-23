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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.89 بالمئة الى مستوى النقطة 2664.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2548 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

 
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