بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 1.42 بالمئة الى مستوى 2753 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نتيجة عقد 3713 صفقة.

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