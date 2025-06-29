الأحد 2025-06-29 03:50 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 29-06-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 1.42 بالمئة الى مستوى 2753 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نتيجة عقد 3713 صفقة.

اضافة اعلان


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 34 شركة واستقرت أسهم 25 شركة اخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة الزرقاء": لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

غا

فيديو منوع متداول: ماء المسبح تحت المجهر

خلال لقائه وفدي "إربد أجمل" و"بصمة وفاء"

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادة الملك والوحدة الوطنية سر منعته

زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

أخبار الشركات زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

لارلب

فيديو منوع ردة فعل طفلة عند سماع صوت منبه الدوام الخاص بوالدها

تعبيرية

أخبار محلية توضيح حول الإجراءات الرقابية الجديدة على جميع أنواع السيارات بالاردن

تنتن

فيديو منوع شجار صامت طريف بين أشقاء في عربة والدهم بالصين

غالىت

طب وصحة أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها



 
 



الأكثر مشاهدة