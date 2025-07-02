الأربعاء 2025-07-02 04:04 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-    أغلفت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.17 بالمئة الى مستوى 2807 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3688 صفقة.

 
 
gnews

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