بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3688 صفقة.
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