الأحد 2025-07-06 05:37 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 06-07-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة الى مستوى النقطة 2821 بحجم 3.4 مليون سهم وبقيمة 9.5 مليون دينار نتيجة عقد 3699 صفقة.

اضافة اعلان


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 41 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة اخرى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل ترسل وفدا إلى قطر لمحادثات غزة قبل سفر نتنياهو لواشنطن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

العيسوي يعزي عشائر آل عباسي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية

ح90ح0

فيديو منوع هكذا يتم بناء المنازل ولكن بنسخة أصغر



 
 



الأكثر مشاهدة