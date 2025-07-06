بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة الى مستوى النقطة 2821 بحجم 3.4 مليون سهم وبقيمة 9.5 مليون دينار نتيجة عقد 3699 صفقة.

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