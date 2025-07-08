الثلاثاء 2025-07-08 02:36 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.69 بالمئة الى مستوى 2835 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة 7.1 مليون دينار، نتيجة عقد 2902 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 37 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة اخرى.

 
 
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