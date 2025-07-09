بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع نسبته 0.31 بالمئة الى مستوى النقطة 2844.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3539 صفقة.