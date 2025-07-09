الأربعاء 2025-07-09 02:38 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 09-07-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع نسبته 0.31 بالمئة الى مستوى النقطة 2844.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3539 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وجمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتدخين

عملية برية إسرائيليّة لمواقع حزب الله في لبنان

عربي ودولي عملية برية إسرائيليّة تستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

ا

أخبار محلية 9 إصابات بحريق منزل في عمّان

اة

فيديو منوع فصل الربيع في اليابان

ت

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فا

فيديو منوع أربعة يجب ألا تتركها طوال حياتك

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

جلسة مجلس الوزراء

أخبار محلية الحكومة تمنح مهلة نهائية لتسديد أثمان الوحدات السكنية في وادي الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة