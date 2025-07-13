الأحد 2025-07-13 05:23 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 13-07-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 0.48 بالمئة الى مستوى النقطة 2857، وبلغت الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2715 صفقة.

اضافة اعلان


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 40 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة اخرى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي كيف علمت ليبيريا ترامب درسًا غير مباشر في الجغرافيا والتاريخ ؟

ي

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة

ل

أخبار محلية الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ

مواقع لانتشار بعض البؤر المتبقية من الحرائق في ريف اللاذقية

أخبار محلية العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزارة المياه والسفارة الأميركية تبحثان دعم المشاريع المائية المستدامة

خلال لقائه فعاليات شعبية وقيادات كنسية من محافظة الكرك

أخبار محلية العيسوي: قوة الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة شعبه وثبات مواقفه

رئيس الوزراء جعفر حسان

خاص بالوكيل تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء



 
 



الأكثر مشاهدة