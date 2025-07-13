بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 0.48 بالمئة الى مستوى النقطة 2857، وبلغت الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2715 صفقة.

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