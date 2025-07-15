الثلاثاء 2025-07-15 02:59 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 15-07-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى النقطة 2857، حيث بلغت الأسهم المتداولة 7.1 مليون سهم، بقيمة 10.3 مليون دينار، نتيجة عقد 3409 صفقات.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 38 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 30 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة اخرى.

 
 
gnews

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