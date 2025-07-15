بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى النقطة 2857، حيث بلغت الأسهم المتداولة 7.1 مليون سهم، بقيمة 10.3 مليون دينار، نتيجة عقد 3409 صفقات.

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