الأربعاء 2025-07-16 03:54 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الأربعاء، 16-07-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع نسبته 0.52 بالمئة الى مستوى النقطة 2872 حيث بلغت الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، بقيمة 13.5 مليون دينار، نتيجة عقد 4459 صفقة.اضافة اعلان

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 42 شركة، واستقرت أسهم 25 شركة اخرى.
 
 
gnews

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