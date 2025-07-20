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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 20-07-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.15 بالمئة الى مستوى 2880 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2818 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة واستقرت أسعار أسهم 33 شركة اخرى.

 
 
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