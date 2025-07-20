بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2818 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة واستقرت أسعار أسهم 33 شركة اخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
3548طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن السبت
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان