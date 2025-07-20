بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.15 بالمئة الى مستوى 2880 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2818 صفقة.