بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.18 بالمئة الى مستوى 2886 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 4.9 مليون سهم، بقيمة 8.9 مليون دينار، نتيجة عقد 3491 صفقة. اضافة اعلان



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 32 شركة واستقرت أسهم 35 شركة اخرى.