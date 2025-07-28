بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3283 صفقة.
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