الإثنين 2025-07-28 03:51 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 28-07-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.11 بالمئة الى مستوى 2921 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3283 صفقة.

 
 
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