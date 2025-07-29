بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة الى مستوى 2935 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليون دينار، نتيجة عقد 3898 صفقة.

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