بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3330 نقطة، بارتفاع نسبته 0.37 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم البالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها و 40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
