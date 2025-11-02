بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 11.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.5 مليون سهم نفذت من خلال 3966 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3330 نقطة، بارتفاع نسبته 0.37 بالمئة.