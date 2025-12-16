بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3545 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3445 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.34 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.23 بالمئة.