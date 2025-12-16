الثلاثاء 2025-12-16 07:39 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 16-12-2025 06:37 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3545 عقدا.

اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3445 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.34 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.23 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الثلوج تزور الأردن صباح الأربعاء في هذه المناطق

أخبار محلية الثلوج تزور الأردن صباح الأربعاء في هذه المناطق

ل

أخبار محلية اتفاقية تعتمد أداة رقمية متقدمة لإدارة الري المستدام في الأغوار الشمالية

عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي

أخبار محلية عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي

البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي

ب

أخبار محلية الأمير الحسن يشارك في ندوة فكرية حول الدولة الوطنية

ب

أخبار محلية بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا

ل

أخبار محلية انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية

استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة تقوع شرق بيت لحم

فلسطين استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة تقوع شرق بيت لحم



 




الأكثر مشاهدة