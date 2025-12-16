بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3445 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.34 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.23 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
