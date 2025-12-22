الإثنين 2025-12-22 09:10 م

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 7.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3456 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3530 نقطة، بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.94 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.46 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.14 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضا في أسهمها.

 
 


ب

ل

ال

ل

