بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3530 نقطة، بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.94 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.46 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.14 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضا في أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
الأوراق المالية تنظم ورشة حول الأصول الافتراضية
-
صندوق النقد: نمو قوي لصادرات الأردن للعراق وسوريا عوّض تراجعها إلى الولايات المتحدة
-
قفزة قياسية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
-
البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدل لعام 2025
-
50 مليون دينار حجم الاستثمار في "السلط الصناعية"
-
وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة