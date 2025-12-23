الثلاثاء 2025-12-23 05:58 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 23-12-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3419 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3545 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.58 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.32 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.

 
 


