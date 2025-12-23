بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3419 عقدا.

