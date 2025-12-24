بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3565 نقطة، بارتفاع نسبته 0.58 بالمئة.
