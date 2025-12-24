الأربعاء 2025-12-24 03:55 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 24-12-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 10.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3519 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3565 نقطة، بارتفاع نسبته 0.58 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غ

فيديو منوع معلم رياضيات يتحدى طلابه باختبار ذكاء بسيط… وهذه النتيجة

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

سي

فيديو منوع متداول من إحدى الدول: ردة فعل صادمة لصاحب مطعم بعد قيام أحد الزبائن بإهانة عامل لديه

ف

فيديو منوع متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن 💔

ل

فيديو منوع لحظة مذهلة في الطبيعة: مصوّر يوثّق مشهدًا نادرًا لأم دب تركض وصغارها على ظهرها

لالا

فيديو منوع لفتة إنسانية: شاب يخفف تعب عامل نظافة بطريقته الخاصة

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

اى

فيديو منوع شخص يشارك: "فقط مواليد التسعينات يفهمون هذه الأغنية" 🥹



 




الأكثر مشاهدة