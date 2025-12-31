بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3611 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.20 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة.
