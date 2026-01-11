بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 8.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3248 عقدا.

اضافة اعلان



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3560 نقطة، بارتفاع نسبته 0.2 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.56 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.44 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.04 بالمئة.