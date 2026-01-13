الثلاثاء 2026-01-13 05:09 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الثلاثاء، 13-01-2026 03:29 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3382 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3555 نقطة، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.35 بالمئة وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


