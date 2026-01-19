بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

03:04 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 15.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3816 عقدا. اضافة اعلان





وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3548 نقطة، بارتفاع نسبته 0.42 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.49 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.15 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما اظهرت 37 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها.



