الإثنين 2026-01-19 03:37 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
 
الإثنين، 19-01-2026 03:04 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 15.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3816 عقدا.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3548 نقطة، بارتفاع نسبته 0.42 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.49 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.15 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما اظهرت 37 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

عربي ودولي بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات

ب

أخبار محلية صيادلة يوجّهون إنذارًا عدليًا لمجلس نقابتهم

ق

فيديو منوع متداول: آلة بسيطة لإعداد عصير البطيخ الطازج

ل

أسواق ومال البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فل

فيديو منوع هندي يصبح حديث مواقع التواصل بسبب كثافة شاربه



 




الأكثر مشاهدة