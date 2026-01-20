بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2974 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3572 نقطة، بارتفاع نسبته 0.68 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.06 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.15 بالمئة، فيما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.10 بالمئة.