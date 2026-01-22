بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.65 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.59 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة.
