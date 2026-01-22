الخميس 2026-01-22 03:55 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الخميس، 22-01-2026 02:56 م

الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 9.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 3230 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3593 نقطة، بارتفاع نسبته 0.91 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.65 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.59 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة.

 
 


