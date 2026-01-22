بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 9.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 3230 عقداً.

اضافة اعلان

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3593 نقطة، بارتفاع نسبته 0.91 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.